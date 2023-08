Traffico Roma del 13-08-2023 ore 13 | 30

(Di domenica 13 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati l’ascolto circolazione sempre regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila per agevolare la circolazione questo secondo weekend di agosto lo stop dei mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate e resteranno fermi fino alle 22 di stasera il divieto si ripeterà anche per il Ferragosto alle porte della città coda per un incidente sulla Flaminia km 19 + 200 l’altezza della Sacrofanese Le possibili difficoltà di circolazione in zona San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco ricordiamo la pedonalizzazione sull’intero tratto di via dei Fori Imperiali mentre per quanto riguarda i trasporti riprogrammato il servizio della linea metro a con chiusura e parziali Fino al prossimo 24 agosto mentre fino a oggi domenica 13 resterà chiuso il tratto tra ...

- Un uomo di 44 anni, originario di Lamezia Terme, era detenuto per reati connessi aldi stupefacenti. Ieri mattina si è tolto la vita impiccandosi nella sua cella della Casa di ...Commenta per primo In alcuni frangenti della vita, anche i più banali come l'insopportabilesul Lungotevere, vorrei avere la pazienza di Josè Mourinho. Eh già, lo SO (Special One, ma ...di...- Il grande esodo di Ferragosto svuota le città e congestiona ilautostradale che è da bollino nero in questo week end di partenze per la villeggiatura. Per il lungo fine settimana - ...

Traffico Roma del 13-08-2023 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews

Stando alle informazioni di Autostrade per l’Italia, per attraversare il traforo del Monte Bianc o occorre aspettare in coda per due ore (ieri erano tre) Traffico sostenuto anche a Salerno, con code ...Situazioni regolari senza particolari criticità vengono segnalate dai porti di imbarco su navi da trasporto e traghetti: code agli imbarchi ma flussi regolari ...