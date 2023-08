Traffico Roma del 13-08-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 agosto 2023) Luceverdeme trovati dalla redazione circolazione sempre regolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila è uscita ha segnalato un incidente in via Tuscolana altezza di Antonio anile possibili difficoltà di circolazione in zona San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle ore 12 ricordiamo poi la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali solo intero tratto per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Maria Barbara Taormina è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità