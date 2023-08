Traffico Roma del 13-08-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 agosto 2023) Luceverdeme trovati dalla redazione circolazione è sempre scorrevole sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24L’Aquila per agevolare la circolazione ricordiamo il divieto di transito dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate al di fuori dei centri abitati fino alle 22 di stasera le Porte diterminati rilievi per un incidente riaperta alvia dei Pescatori altezza del cavalcavia ferroviario del canale dei pescatori in città possibili difficoltà di circolazione zona San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle 12 ricordiamo poi la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali sull’intero tratto e per lavori in Prati di piazza Pia modifiche alla viabilità su alcune strade ricordiamo appunto cambia il senso di marcia in via Duilio via Attilio ...