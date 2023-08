Traffico Roma del 13-08-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 agosto 2023) Luceverdetrovati dalla redazione brevi code lungo la carreggiata interna del grande raccordo anulare tra la via del Mare laFiumicino e sono ancora pochi gli spostamenti questa domenica di agosto Napoli non ero Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti per agevolare la circolazione oggi dalle 7 alle 22 alle porte dichiusa per un incidente precedente via dei Pescatori e l’altezza del cavalcavia ferroviario del canale dei Pescatori E possibili difficoltà di circolazione in zona San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle ore 12 Inoltre diamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali sono intero tratto Per quanto riguarda i trasporti di programmato il servizio della linea metro a con chiusure parziali Fino al prossimo 24 agosto mentre fino a oggi domenica 13 agosto resterà ...