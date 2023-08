Traffico Roma del 13-08-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 13 agosto 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati dalla redazione ancora pochi gli spostamenti in questa domenica di agosto da bollino nero Ricordiamo lo stop dei mezzi pesanti per agevolare la circolazione dalle 7 alle 22 alle porte dichiusa per un incidente via dei Pescatori all’altezza del cavalcavia ferroviario del canale dei Pescatori possibili difficoltà di circolazione in zona San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle ore 12 per quanto riguarda i trasporti riprogrammato il servizio della linea metro a chiusura e parziali Fino al prossimo 24 agosto mentre fino a oggi resterà chiuso il tratto tra Anagnina e Subaugusta per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it Maria Barbara dormire tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura ...