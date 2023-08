Tradimenti | acquisti saltati | poca progettualità e scarsi fondi | cosa c’è dietro al casting infinito dell’Inter per cercare un attaccante

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Il calciomercato estivo, si sa, è una raccolta quasi infinita di racconti. Tanti si interrompono di colpo per i più diversi motivi. In questa sessione, nello specifico, è stata l’Inter a collezionare il più alto numero di affari di attaccanti sfumati a causa di circostanze sfavorevoli. A partire dalla vicenda che ha visto protagonista Romelu Lukaku che, con incomprensioni e indecisioni da entrambe le parti, è stato perso dalla società. Forse, come confermano anche indiscrezioni di queste ore, lo zampino della Juventus, che vorrebbe scambiarlo con Dusan Vlahovic per rimanere competitiva in Italia e fare allo stesso tempo cassa, è stato in questo senso determinante. Poi, dopo la certezza dell’infedeltà di Lukaku, è stata la volta di Folarin Balogun, operazione che però è saltata vista la richiesta troppo dispendiosa dell’Arsenal che non si sarebbe mai accontentata di incassare una cifra ...