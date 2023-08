Toronto | show Sinner-Paul | scambio da 46 colpi a ritmo incredibile VIDEO

(Di domenica 13 agosto 2023) Jannike Tommyilluminano la notte nel Masters 1000 di2023 con alcuni punti giocati aaltissimo. Tra questi, il pazzescovinto dall’azzurro per annullare una palla break nel settimo game. Sono 46 itotali a velocità folle, il primo a cedere è l’americano che non contiene l’ennesima accelerazione di dritto di. Nelin alto il punto più bello della semifinale. GLI HIGHLIGHTS COMPLETI SportFace.

...competizione alla mostra del cinema di Venezia e selezione officiale alInternational Film Festival, We Are The Best! segnala chiaramente il ritorno di Moodysson ai temi già esplorati in...Tennis News Carlos Alcaraz A, sui campi laterali, dedicati ai tennisti che vogliono allenarsi nel loro giorno di riposo, due di loro hanno deciso di dare. Gael Monfils e Carlos Alcaraz, in vista dei loro secondi ......della conduttrice Ellen DeGeneres nel suo talk, la moglie di Harry ha rivelato che subito dopo che aveva cominciato a uscire con Harry, Eugenie e suo marito Jack sono andati a trovarla a

Sinner show a Toronto, la battuta è esilarante: "Lo dirò l'anno prossimo" Corriere dello Sport

La conferma è la seguente: Toronto, torneo delle sorprese. Dopo l'eliminazione odierna del n.3 del mondo, Daniil Medvedev, a uscire di scena nei quarti di finale del Masters1000 canadese è stato anche ...Monfils-Sinner mette il tennista francese sul percorso dell'italiano verso la finale dell'ATP Toronto: guarda la partita in streaming.