Toromania | se non arriva Malinovskyi | almeno Praet

(Di domenica 13 agosto 2023) Se non sarà Ruslanil trequartista che affiancherà Nikola Vlasic nella prossima stagione, chelo sia Dennis...

... aspetto tutt'altro che secondario, è un giocatore che sa anche battere bene i calci piazzati (è dai tempi di Ljajic che il Torinosegna su punizione).è aperta c'è stata l'opportunità di ...- Vlasic va poi ripreso perché lo vuole Juric e questoè un aspetto secondario. Se l'allenatore, che lo conosce bene avendolo già allenato, lo rivuole in squadra va accontentato . - Il quarto ...La trattativaè semplice da portare a termine ma Davide Vagnati continua a lavorare per accontentare il tecnico. Trovare un accordo con il West Ham per Vlasic sarebbe fondamentale perché il ...

Toromania: Vlasic e Malinovskyi insieme Magari | Mercato Calciomercato.com

Non c’è estate al Torino senza una telenovela. Quella dell’anno scorso aveva come protagonista Dennis Praet, quella di quest’anno invece Nikola Vlasic. Storie simili quelle dei ...