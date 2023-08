Torino | Alain Elkann e le corna? Perché la città nobile sprofonda nel trash

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Alla fine, rimanere prigionieri dei propri stereotipi è meglio che tentare di innovarsi goffamente per somigliare a ciò che non sarai mai. Torinesi falsi e cortesi non è solo un modo di dire ma uno status che definisce gli abitanti di unapronta al sorriso di circostanza per poi fartela alle spalle. Si dice che i torinesi nascondano la polvere sotto il tappeto così quando entri nelle loro case -ma varcare certe soglie è difficilissimo tutto sembra in ordine e in equilibrio, mentre è solo una condizione momentanea studiata per apparire bene ed evitare il chiacchiericcio. Le due storielle dell'estate 2023 sono nate sul bordo del Po e questo è sorprendente in quanto i torinesi non sono abituati a stare sotto i riflettori, anzi dà proprio fastidio. Prima la questione dei lanzichenecchi (è vero,è nato a New York, ...