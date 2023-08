Tonali gol e illuminazioni | guarda la prima col Newcastle

Minuto 77': l'illuminante verticalizzazione alla base del 4°. La prima volta del campionato inglese di Sandroè uno spettacolo, un debutto da sogno alla base del dominante 5 - 1 del ...Commenta per primo È già tempo di campionato in Inghilterra, Francia e Spagna : grandi prodezze, risultati inaspettati e, anche italiani. In Serie A , a una settimana dal via, invece continua a impazzare il calciomercato . Due le protagoniste su tutte: Inter e Juve . I nerazzurri chiudono per Carlos Augusto , ...Il debutto inglese di Sandroè un colpo al cuore dei milanisti romantici e nostalgici. Al suo, dopo appena 6 minuti, contro l'Aston Villa si aggiunge una prova di grande spessore calcistico per il successo numero uno ...

Tonali, esordio al bacio in Premier League: gol e show nel 5-1 del Newcastle sull’Aston Villa Eurosport IT

Il video del primo gol di Tonali con la maglia del Newcastle Bastano 6 minuti al suo esordio assoluto in Premier League a Sandro Tonali per trovare il primo gol… Leggi ...Tonali non poteva sognare miglior esordio in Premier League: l'ex Milan non è però il primo italiano a segnare nella sua prima gara in Inghilterra ...