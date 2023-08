pronto per il main draw " Con nove rappresentanti ai nastri di partenza, in attesa di eventuali aggiunte dalle qualificazioni, la 15ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di- ...Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti sono solo alcuni dei campioni che hanno calcato i campi del Tennis Club1971: un motivo di orgoglio per l'organizzazione e per la città. ...pronto per il main draw " Con nove rappresentanti ai nastri di partenza, in attesa di eventuali aggiunte dalle qualificazioni, la 15ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di- ...

Todi: tutto pronto per la 15esima edizione Tiscali

Tutto pronto per il main draw – Con nove rappresentanti ai nastri di partenza, in attesa di eventuali aggiunte dalle qualificazioni, la 15ª edizione degli Internazionali di Tennis Città di Todi | ...Nella splendida cornice della Sala Vetrata dei Portici Comunali in Piazza del Popolo, è stata presentata la 15ª edizione degli Internazionali ...