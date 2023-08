Toastgate | Gambero Rosso vs Tripadvisor | un social per killer da tastiera

Leggi su agi

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - Le critiche enogastronomiche possono costare anche care a chi le sottoscrive. “Quella che doveva essere un'alternativa dal basso alle guide paludate compilate da gastronomi accigliati, con il tempo si è trasformata nell'Ok Corral dei clienti insoddisfatti, che si vendicano a colpi di uno su cinque e di ‘solo perché non si può mettere zero' per sorrisi e piatti non abbastanza larghi e per conti non abbastanza stretti”, è il giudizio inoppugnabile del. Stiamo parlando della guida “democratica”, ovvero della piattaforma, dove tutti hanno “diritto” di parola, critica e recensione secondo l'ormai trito concetto dell'uno vale uno. Solo cheha finito col diventare “unqualsiasi”, una “faida con il tovagliolo al collo”, accusa il raffinato mensile dei gourmet ...