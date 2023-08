Tiro con l’arco | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Parigi | Test Event olimpico con 8 azzurri

Leggi su oasport

(Di domenica 13 agosto 2023) Ladel2023 dicontornerà in scena acon un imperdibile appuntamento in programma dal 15 al 20 agosto. Nella capitale francese andrà in scena un vero e proprioin vista delle Olimpiadi 2024. Sarà lo splendido scenario dell’Esplanade des Invalides a ospitare la kermesse, che si disputa a due settimane dalla conclusione dei Mondiali. Ricordiamo che questo appuntamento rappresenta l’ultima occasione per gli arcieri di qualificarsi alle finali di Hermosillo (Messico, nel weekend del 9-10 settembre). L’Italia sarà presente all’appuntamento con otto atleti. Tra gli uomini i riflettori saranno puntati su Mauro Nespoli (vincitore della terza tappa disputata ormai un paio di mesi fa a Medellin), Alessandro Paoli e Federico Musolesi, ...