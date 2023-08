Tiro con l’arco | Coppa del Mondo 2023 | ultima tappa a Parigi prima delle finali in Messico

(Di domenica 13 agosto 2023) Quarta edideldicon, in palio l’chance di raggiungere ledi Hermosillo () del 9-10 settembre. Al momento, solamente Mauro Nespoli è sicuro di rappresentare l’Italia grazie all’oro conquistato a Medellin. Per gli altri arcieri azzurri appuntamento dal 15 al 20 agosto adalla linea di. Si parte martedì con le qualifiche del compound, gli stessi arcieri il giorno dopo saranno impegnati nelle sfide a squadre fino alleper il bronzo. Mercoledì scatterà anche il momento del ricurvo con le 72 frecce di qualifica. Giovedì le eliminatorie a squadre dell’olimpico, comprese le ...

VADO - FOSSANO 0 - 0 22' Fatnassi libera alLo Bosco dai ventidue metri, Maruccio controlla in due tempi 21' Dodaro calcia col sinistro a giro sul palo del portiere, sfera di poco a latoil numero uno gialloblu comunque in traiettoria ...Prima occasione a inizio gara per Brunori al 4'una grande parata di Radunovic sulla palla ... Pigliacelli però ha ribattuto ildal dischetto di Pavoletti. Ed è stato salvato dal palo nel ...... ormai, è quasi la sublimazione di uno stile di vita: vincere è nelle sue corde, farloun ... rappresenta l'ennesimo upgrade di una carriera che a undi schioppo dai 22 anni (li compirà ...

Mondiali tiro con l'arco 2023: Programma gare, calendario finali e ... Olympics

Se la Spagna festeggia 100 anni della sua federazione di basket, quella delle Bahamas esiste appena dal 1962 e la sua squadra nazionale ha raccolto, tra tutti i tornei internazionali in cui ...Un ritratto dipinto a più mani: 40 interviste esclusive ad artisti, scrittori, sportivi, cantanti, imprenditori che svelano il legame con le città dove sono nati, cresciuti, cambiati. È il tema del ...