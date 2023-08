Tiro con l' arco | Cdm | otto azzurri convocati per Parigi

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023), 13 ago. - (Adnkronos) - L'Italia delcon l'è pronta a volare aper la tappa di chiusura della Coppa del Mondo. Sarannogliimpegnati nella capitale transalpina da martedì 15 a domenica 20 agosto. Le finali andranno in scena presso l'Esplanade des Invalides, in quello che sarà un vero e proprio Test Event a poco meno di un anno dal via dei Giochi Olimpici Estivi. Nel maschile occhi puntati su Mauro Nespoli, Alessandro Paoli, Federico Musolesi e Matteo Borsani, all'esordio assoluto sul massimo circuito. In campo femminile, invece, difenderanno il tricolore Tatiana Andreoli, Lucilla Boari, Roberta Di Francesco e Chiara Rebagliati, unica per ora ad aver garantito all'Italia Team una carta olimpica grazie al bronzo vinto ai recenti European Games di ...