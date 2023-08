Tiribocchi | «Samardzic? L’agente non fa il suo bene! Vi spiego»

Leggi su inter-news

(Di domenica 13 agosto 2023)critico nei confronti deldi, dopo il clamoroso dietrofront all’Inter. L’ex giocatore spiega così il suo parere CATTIVA LUCE ? Simonea Mediaset commenta così il caso-Inter: «non fa il bene di. Poi se andrà bene, comunque la sua avventura partirebbe già di rincorsa il ragazzo perché alle prime prestazioni sbagliate la gente si ricorda di quello che è successo e lo metti subito in cattiva luce. Acquisto che inizialmente era ritenuto un grandissimo colpo». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...