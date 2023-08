Terrore sul Lungomare Abruzzese | Bambina Ferita da un Possibile Lupo sul Lungomare di San Salvo

(Di domenica 13 agosto 2023) Chieti - Un nuovo caso di aggressione da parte di un animale, sospettato di essere uno un canide, ha scosso la località balneare di San. La vittima è unacampana di 11 anni, che stava trascorrendo le vacanze in Abruzzo. L'incidente è l'ultimo in una serie di episodi simili che hanno colpito il litorale nel Vastese dall'inizio dell'estate. L'undicenne è stata morsa alle cosce e ha subito delle lesioni considerate guaribili in circa dieci giorni. È stata prontamente trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale di Vasto, dove è stata medicata. La sindaca di San, Emanuela De Nicolis, ha espresso il suo dispiacere per l'aggressione e ha sottolineato l'importanza di affrontare la situazione per garantire la sicurezza dei residenti e dei turisti. Questo tipo di aggressioni, presumibilmente causate da ...

