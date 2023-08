Terremoto di magnitudo 5 1 sull’isola di Creta | colpito l’entroterra del versante sud

(Di domenica 13 agosto 2023) L’isola greca diè stata colpita da undi5.1. A riportalo è l’istituto geosismico statunitense Usgs sul suo sito internazionale che si aggiorna in tempo reale. Secondo la ricostruzione fornita dal portale, la zona colpita è quella deldella località balneare di Paleochora, sulsud dell’isola e la scossa registrata è avvenuta ad una profondità di 10 chilometri dalla crosta terrestre. Al momento non si hanno ulteriori notizie inerenti a danni o morti e feriti. L’isola diè un territorio particolarmente soggetto a episodi sismici. Nel settembre del 2021 l’isola fu colpita da undi6.1 causando la morte di un uomo e ferendo 12 persone, mentre nel maggio del 2020 un’altra scossa di ...

