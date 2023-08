Terremoto di ferragosto | Roberto Mancini si dimette da commissario tecnico

La delibera è arrivata a pochi giorni da, con l'approvazione della giunta di ... Leggi anche Sicilia, scossa didi magnitudo 3.5 tra Caltanissetta e Palermo Dopo il taglio del ...Travis Scott al Circo Massimo, incidenti e chiamate al 115: "C'è il" L'esponente del ... Il giorno diriunirò al ministero tutti i direttori generali, appuntamento alle 11, tra le ...Dopo essersi ripreso dalle ferite del'97, il paese ha ricevuto un altro duro colpo. ... Si chiuderà il giorno dicon lo spettacolo pirotecnico delle 23. Il programma completo della ...

Ferragosto 2023 nelle Marche, gli eventi: idee su cosa fare il 15 ... il Resto del Carlino

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.2 si è verificata questa mattina sull'isola di Creta. Per ora non si hanno notizie di danni.Il 12, 13 e 14 agosto, il paese incantato di Montalto delle Marche apre le sue porte a tutti gli amanti delle fiabe e del genere fantasy per la suggestiva “Notte delle streghe e dei folletti”. Chi ha ...