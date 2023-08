(Di domenica 13 agosto 2023) Ecco le immagini dalle telecamere di videosorveglianza. La vittima, Roberto Barbetta: “Ci ha preso di mira, mi sono difeso con un posacenere”.mobilista 45enne è indagato per

Sono gravemente indiziati didue fratelli, 24 e 31 anni, fermati dai carabinieri che avrebbero ripetutamente accoltellato P. D. D. , l'uomo di 43 anni, originario di Ercolano, che ora si trova in prognosi ...Aggiornamento I carabinieri hanno f ermato due fratelli , 24 e 31 anni, gravemente indiziati diai danni di P. D. D. ...Sono accusati delcommesso ai danni del 43enne. Saranno condotti in carcere a Poggioreale, in attesa dell'udienza di convalida del fermo. La vittima è stata condotta al pronto ...

Tentato omicidio ad Alba, entra nel bar con l’auto e travolge il barista: “Sei vaccinato” La Repubblica

Ecco le immagini dalle telecamere di videosorveglianza. La vittima, Roberto Barbetta: "Ci ha preso di mira, mi sono difeso con un posacenere". L'automobilista 45enne è indagato per tentato omicidio ... Con una Fiat Panda grigia ha travolto il barista e devastato il dehors del bar. Grande paura a Rodello ...