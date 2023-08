Tenta di investire un barista ad Alba | la vittima | “Mi odia perché sono vaccinato”

(Di domenica 13 agosto 2023) Una discussione per futili motivi con il proprietario di un bar di Rodello, comune di mille abitanti a 10 chilometri dae 50 da Cuneo. Poi decide di investirlo con la macchina e travolge i tavolini del dehors. Adesso l’automobilista, un 45enne di Montelupo Albese, è stato denunciato perto omicidio ed è indagato dalla procura di Asti. L’uomo è ora agli arresti domiciliari. Lo scorso 29 luglio, alla guida della sua utilitaria, il 45enne ha sfondato il dehors del bar pizzeria nel pieno centro del paese. Le immagini riprese in un video della telecamera di sorveglianza del locale, ora agli atti dell’inchiesta,finite sulla pagina Welcome to favelas. Ripercorriamo l’accaduto. Roberto Barbetta – compagno della titolare del bar “La Taranta” – stava rinforzando la copertura del dehor con delle fascette quando l’indagato si è ...

... il fatto più grave, documentato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza in cui si vede la persona ora ai domiciliari alla guida di una macchina grigia che cerca di investire il barista ... con la macchina il proprietario di un bar di Rodello, comune di mille abitanti a 10 chilometri da Alba e 50 da Cuneo. Entra con l'auto nel bar e travolge e l'uomo e i tavolini del ...

Rodello, tenta di investire un barista nel dehors, la vittima: «Mi odia perché sono vaccinato» Corriere della Sera

A Rodello (Cuneo) un uomo, ora agli arresti domiciliari con l'accusa di tentato omicidio, ha cercato di investire un barista nel dehors del locale del paese. E' stato proprio il barista, compagno dell ...Abbattuti sedie e tavolini, ma nessun danno per la vittima, che ora dice di avere paura per la sua famiglia visto che l'uomo non è in carcere ma ai domiciliari ...