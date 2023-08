Tennis | Torneo Cincinnati Giorgi al turno di qualificazione

🔊 Ascolta l'articolo Vittoria in semifinale contro Tommy Paul L'italiano Jannik Sinner, testa di serie numero 8, si qualifica per la finale delAtp Masters 1000 di Toronto 2023, sconfiggendo lo statunitense Tommy Paul con un punteggio di 6 - 4, 6 - 4 in 1h56 . Sfida per il titolo contro Alex de Minaur Sinner affronterà in finale ...Jannik Sinner è in finale nel Masters 1000 di Toronto 2023 . Il tennista altoatesino per la terza volta in carriera all'atto conclusivo di undi questa categoria e si giocherà il titolo contro l'australiano Alex De Minaur. Grazie a questo risultato, Sinner ha certamente consolidato l'ottavo posto nel ranking allungando su Taylor ...L'epopea deldell'Ohio segna la Storia delamericano e non solo... Alcuni lo considerano atipico. Altri semplicemente unico. Per il suo fascino da "Grande Slam" e non solo. Anche per molto altro. ...

Sinner-Paul oggi in semifinale all'ATP Toronto: orario e dove vedere la partita di tennis in TV e streaming Fanpage.it

La marchigiana, sotto 3-0 al terzo set, beneficia del ritiro di Marino CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) - Dopo Martina Trevisan e Jasmine Paolini, ...A Visnadello alle 17 altra finale di 3^ solo al maschile tra il giocatore di casa Tommaso Da Rold ed il cittadellese Alistair Sascha Bonaldo. A Pederobba torneo di 3^ sin dalle 9 del mattino. Iscrizio ...