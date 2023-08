Tennis | Sinner | ' sentire la pressione è un privilegio | con De Minaur sarà una grande finale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Toronto, 13 ago. - (Adnkronos) - "E' stato un onore giocare su un campo così importante contro un avversario così forte. Sono soddisfatto per come ho reagito ad ogni break subìto, soprattutto quando ho servito per il match. Sono contento in generale per la partita che ho giocato:laè un”. Queste le parole di Jannika caldo dopo la vittoria sullo statunitense Tommy Paul, che lo qualifica alladel torneo Atp Masters 1000 di Toronto. L'ultimo ostacolo, stasera dalle 22,l'australiano Alex De, con il quale l'altoatesino ha giocato il doppio qui in Canada: “Alex è un giocatore incredibile e lo ha dimostrato questa settimana: ci siamo già affrontati tante volte e sappiamo cosa attenderci l'uno dall'altro. ...