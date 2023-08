Tennis | Sinner in finale a Toronto | e stavolta può farcela

(Di domenica 13 agosto 2023) AGI - Jannikha battuto l'americano Tommy Paul nella semidel torneo Atp 1000 di, accedendo così allain programma domenica.ha vinto per 6-4, 6-4 in 1 ora e 56 minuti. Introva l'australiano Alex de Minaur. Per, n. 8 del ranking Atp e testa di serie n. 7 del torneo, si tratta della terzain un Masters 1000. Le altre due, perse, le ha raggiunte a Miami nel 2021 e 2023. Alex de Minaur, n. 18 del ranking, che però salirà al 12° posto dopo, arriva per la prima volta ina un Masters 1000. I precedenti sono a favore diche ha sempre vinto nei quattro match disputati finora, gli ultmi due lo scorso anno. Curiosamente i due ...

Ma a Toronto non è mancata la solita freddezza che nel tennis è fondamentale per gestire i momenti difficili soprattutto in match così importanti. Come sempre, che mercoledì compirà appena 22 anni. La vittoria in un'ora e 56 minuti di gioco non ha fatto altro che accrescere la fiducia e l'autostima di un 21enne nato a San Candido e determinato a scrivere la propria storia nel mondo del tennis.

