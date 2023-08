Tennis | Sinner a un passo dal primo 1000 | a Toronto per i bookie è favorito su De Minaur

(Di domenica 13 agosto 2023) Roma, 13 ago. - (Adnkronos) - Jannikè pronto a mettere le mani sul Mastersdi. Dopo le due finali perse a Miami (2021 e 2023), il talento azzurro andrà a caccia deltrionfo in un torneo di questo calibro. Dall'altra parte della rete ci sarà Alex De, numero 18 del ranking, ma i bookmaker vedono nettamente avanti l'altoatesino: il successo diè infatti visto a 1,40 su Better e William Hill, mentre quello dell'australiano oscilla tra 2,90 e 3. L'italiano è avanti anche per la conquista delset a 1,46, contro il suo avversario a 2,55. Per quanto riguarda il set betting, riporta Agiproews, un trionfo diin due set è in pole a 1,94, seguito dal 2-1 in favore del numero uno azzurro a 3,60. Lo 0-2 per De ...

di nuovo avanti 5 - 4 e sul servizio di Paul con delle ottime risposte si procura un set point e lo converte per vincere il parziale 6 - 4, in 53 minuti. Nel secondo set, sul 2 - 1 Jannik, ...A dividere Jannikdal primo 1000 della carriera ce' un ultimo ostacolo: si tratta dellaustraliano Alex De Minaur, n. 18 al mondo e alla prima finale in carriera in un Masters 1000, che ...Quindi cercherò di giocare il mio. Mi sono già trovato in questa situazione un paio di volte,... il che è positivo, e spero di poterlo dimostrare domani' ha spiegatoha iniziato ...

Masters 1000 Toronto: Sinner regola Paul in due set e vola in finale - Sportmediaset Sport Mediaset

Il tennista altoatesino ha superato l'americano Tommy Paul in due set, conquistando la terza finale in carriera in un Masters 1000 ...E' giunto il momento di coronare un lungo inseguimento: dopo aver vinto tante partite rimanendo inchiodato al numero 8 del ranking ATP, Jannik Sinner ha piano piano accorciato la distanza che lo separ ...