Tennis | Atp Toronto | Sinner batte Paul e vola in finale con De Minaur

(Di domenica 13 agosto 2023), 13 ago. - (Adnkronos) - Arriva la terzain un torneo Atp Masters 1000, sempre sul cemento e sempre in Nord America per Jannik, approdato all'ultimo atto del 'National Bank Open' di(cemento, montepremi 6.660.975 dollari). Stasera alle 22 italiane, contro l'australiano Alex De, numero 18 del mondo, l'altoatesino andrà a caccia di quel trofeo che gli è sfuggito a Miami 2021 (battuto dal polacco Hubert Hurkacz) e ancora a Miami 2023 (stoppato dal russo Daniil Medvedev). Ma anche del best ranking: in caso di vittoria salirebbe al numero 6 Atp. Quella disarà la quinta'1000' con un azzurro protagonista: oltre alle due già menzionate di, c'è stata quella di Monte-Carlo 2019 quando Fabio Fognini ...

Jannik Sinner è in finale al Masters 1000 di Toronto . Sul cemento canadese il 21enne altoatesino , numero 8 del mondo, ha battuto in semifinale lo statunitense Tommy Paul , 14 del ranking, con un ...🔊 Ascolta l'articolo Vittoria in semifinale contro Tommy Paul L'italiano Jannik Sinner, testa di serie numero 8, si qualifica per la finale del torneoMasters 1000 di Toronto 2023, sconfiggendo lo statunitense Tommy Paul con un punteggio di 6 - 4, 6 - 4 in 1h56 . Sfida per il titolo contro Alex de Minaur Sinner affronterà in finale ...Sono contento di essere di nuovo in finale e spero di poter mostrare un buon". Loading... In ... aveva vinto la lunga battaglia con Monfils, sceso al numero 246ma ex top ten, per 6 - 4, 4 - ...

Toronto, 13 ago. – (Adnkronos) – Arriva la terza finale in un torneo Atp Masters 1000, sempre sul cemento e sempre in Nord America per Jannik Sinner, approdato all’ultimo atto del ‘National Bank Open’ ...Jannik Sinner conquista la semifinale del Masters 1000 di Toronto contro lo statunitense Tommy Paul per 6-4 e va in finale. Oggi dovrà vedersela con Alex De Minaur, australiano n.18 al mondo, che ha b ...