(Di domenica 13 agosto 2023) Ancora U Power Stadium protagonista stasera nel match fravalevole per il trentaduesimo di finale di.. Gli uomini di Palladino sono reduci da un gran bel precampionato, in cui hanno dimostrato di essere già in palla: i brianzoli dovranno fare a meno di Carlos Augusto, promesso sposo dell’Inter. Ladi Alessandro Nesta sogna, invece, di mettere in atto una vera e propria impresa per sfidare poi, al prossimo turno, il Genoa di Gilardino che ha battuto il Modena. La partita sarà esclusiva Mediaset: visione su1 e commento affidato alla coppia Massimo Callegari-Roberto Cravero. SportFace.

... Riccardo Trevisani - Commento: Roberto Cravero ore 21:00 GENOA vs MODENA - Diretta Esclusiva Canale 20 Mediaset - - - > Vincentevs Reggiana Telecronaca: Fabrizio Ferrero ore 21:15 BOLOGNA vs ...Il regolamento di- Milan , match valevole per l'assegnazione della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi ... IE' tutto pronto all'U - Power Stadium per- Milan , match valevole per l'assegnazione della prima edizione del Trofeo Silvio Berlusconi 2023 . La squadra guidata da Stefano Pioli, fresca di diversi nuovi acquisti formalizzati in questa ...

Telecronisti Monza-Reggiana, trentaduesimi Coppa Italia 2023/2024 SPORTFACE.IT

Tutto pronto allo stadio Luigi Ferraris per Genoa-Modena, valevole per i trentaduesimi di finale di Coppa Italia 2023/2024. La compagine allenata da Alberto Gilardino, reduce dalla promozione in Serie ...Coppa Italia 2023/24 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 32esimi di Finale, La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024. Il prossimo spettacolo ...