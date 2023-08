“Te lo meriti tutto!” Soleil Sorge | la bellissima notizia arriva soltanto adesso | neanche i fan riescono a crederci

(Di domenica 13 agosto 2023) Com’è andato il debutto diin Rai? Dopo l’addio a Mediaset e le tante polemiche su tv spazzatura e GF Vip (ricordate il triangolo no? Ma sì, quello con Alex Belli e la di lui ‘moglie’ Delia Duran, ndr) l’influencer è sbarcata nientepopodimenoche sulla tv pubblica. Lo ha fatto conducendo non una bensì due rubriche tutte sue nel programma “Felicità 2023“, con Pascal Vicedomini e un tema che ogni anno cambia: quest’anno si parla di amicizia e rispetto. Il programma, che è iniziato lo scorso 5 agosto, va in onda su Rai2 ogni sabato mattina a partire dalle 12 e sarà trasmesso fino al 16 settembre. E la bella e tosta biondaparla di cinema con Enrico Vanzina e poi di benessere e salute con il professor Lorenzetti. Ma come sono andate le prime puntate? Andiamo a scoprirlo. Leggi anche: “E ...

Devo rivedere il match e analizzare la sfida, sicuramente gli vannoperché ha lottato su ...qui". In fondo Iga ha parlato anche di un torneo che l'ha vista davvero tanto tempo in campo: "È ...Ultimi, ma non per, i giocatori: Albano, Libonati, De Donato, Napoli, Taccogna, Nettis, ...questo accadrà il 19 agosto in Piazza Vittorio Emanuele a Senise , tantissimi dei protagonisti ...E allora "mettiamoci a sedere e troviamo il modo di rassicurare chi ha perso. Non mi interessa di chi saranno i". Oggi l'attacco della presidente del Consiglio Meloni a Bonaccini in un ...

Leao saluta Messias: "Un piacere giocare con te, meriti tutto il meglio" Milan News

La nostra recensione della gelateria e pasticceria Giolitti di Roma, nella sua sede primigenia: fotografia del locale storico oggi, tra pro e contro.