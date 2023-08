Taxi gratis fuori dalla discoteca | Crepet | “Che grande idea pagare il viaggio a un ubriaco che ha la Porsche”

(Di domenica 13 agosto 2023) "gratuiti per chi escedopo aver bevuto". Questo potrebbe sembrare un servizio utile per prevenire gli incidenti stradali, ma la recente iniziativa del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha suscitato non poche polemiche. Paolo, sociologo e psichiastra, è stato uno dei primi a manifestare il proprio disappunto. L'articolo .

Giulia Salemi bacchetta la proposta di legge in merito aiper chi beve, promossa dall'ex Gf Vip Nikita Pelizon, e sottolinea le vere priorità del Paese di Maria Francesca Troisi T axiper chi beve in discoteca . La sperimentazione, che ha ...Dopo Tommaso Zorzi , anche Giulia Salemi si è interrogata sulla proposta di legge in merito aifuori dai locali per chi si ubriaca, così come ha proposto la vincitrice del Grande Fratello Vip Nikita Pelizon (la modella va molto fiera di aver collaborato all'idea insieme a Salvini). ...... sono quelli di prossimità , con i dispositivi wearable , in mobilità fuori dal negozio (, ... ÈMa ci sono anche i pagamenti dilazionati, il credito al consumo e i prestiti personali, che ...

Il taxi gratis per chi beve troppo è giusto Bianco Lavoro Magazine

Arriva anche in Toscana il servizio per chi dopo una serata dovrebbe mettersi alla guida ma sottoponendosi all'alcoltest supera i limiti consentiti. Un progetto pilota i cui risultati saranno valutati ...Giulia Salemi, che è stata protagonista della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, nel ruolo “social”, in queste ore, tramite il suo profilo Instagram ha voluto esprimere il suo pensiero sulla ...