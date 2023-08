Taranto | trovata la mamma del piccolo Lorenzo lasciato davanti a un cassonetto «La madre lo ha vegliato»

Leggi su open.online

(Di domenica 13 agosto 2023) È stata rinel pomeriggio di ieri la donna che ha partorito e poi abbandonato suo figlio a. Sabato mattina, con le strade ancora deserte, un uomo e una donna, sono usciti per una passeggiata con i propri animali. I cani, però, hanno cominciato ad abbaiare tirandoli verso dei cassonetti della spazzatura. In particolare uno dei due cani, un pitbull, Pablo, ha puntato il sacchetto. In un istante la scoperta., così lo hanno ribattezzato nel reparto di Terapia intensiva neonatale, aveva poche ore di vita, con parte del cordone ombelicale attaccata era ancora fresca. La donna, una ventenne di origini georgiane, è stata individuata e rintracciata nel pomeriggio. Si era recata nel punto di primo intervento dell’ospedale Moscati per un controllo, ora è ricoverata nel reparto di Ginecologia dell’ospedale Santissima ...