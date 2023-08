Taglia il pene all' ex marito 43enne che vuole abusare di lei | l' uomo è stato operato | anche la donna ferita

(Di domenica 13 agosto 2023) Stava tentando una violenza sessuale nei confronti della ex moglie ma non aveva messo in conto la reazione dellache, per difendersi, ha afferrato un coltello e l'ha evirato. È...

