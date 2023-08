Tabellone Masters 1000 Cincinnati 2023 | quattro italiani al via | gli accoppiamenti e i risultati

(Di domenica 13 agosto 2023) Ile glideldi, ultimo appuntamento di prestigio prima degli Us Open che concluderanno la stagione slam. Sul cemento rovente dell’Ohio sonogliai nastri di partenza: Jannik Sinner, testa di serie numero otto ed esentato dal primo turno visto che ha un BYE, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. Torna anche Novak Djokovic dopo la sconfitta in finale a Wimbledon. Guida il seeding il numero uno del mondo Carlos Alcaraz. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYPRIMO TURNO (1) Alcaraz BYE (WC) Isner vs (Q) Thompson Humbert vs (Q) Fils Kecmanovic vs (14) ...

ROMA - Jasmine Paolini ha superato le qualificazioni e ha ottenuto il pass per il... in scena sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio (combined con un Atp..., almeno sulla carta, abbordabile per l'enfant prodige iberico, che proverà a centrare il quinto1000 in carriera. Dopo un bye iniziale, Alcaraz se la vedrà contro il vincente tra ...Tra poche ore comincerà ufficialmente il1000 di Cincinnati, secondo 1000 consecutivo in ... Non impossibile invece ilper Matteo Berrettini che affronterà al primo turno un Felix ...

Come cambia il tabellone di Sinner a Toronto senza Alcaraz e Medvedev Ora l’azzurro è il favorito OA Sport

Per la terza volta in carriera Jannik Sinner disputerà la finale di un torneo 1000. A Toronto è favorito contro l'australiano Alex de Minaur.Carlos Alcaraz ha voglia di rivalsa, dopo l’inaspettata caduta a Toronto. Il numero uno al mondo nella parentesi canadese ha espresso un livello di gioco lontano dalla sua versione migliore, manifesta ...