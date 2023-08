Svizzera | nuove opportunità per le imprese italiane del settore agroalimentare

(Di domenica 13 agosto 2023)inper ledel. La Camera di Commercio Italiana per la, collaborando con la rinomata catena di distribuzione Manor, offre, infatti, alle nostre aziende del comparto la possibilità di incontrare direttamente la Grande Distribuzione Organizzata elvetica. Il 12 e 13 ottobre si svolgeranno a Milano gli incontri one-on-one con i rappresentanti chiave della catena Manor. Lepartecipanti potranno presentare i propri prodotti, discutere delle proposte commerciali e stabilire relazioni solide con i decision-maker neldella distribuzione in. Manor, fondata nel 1902, è una delle più importanti catene di grandi ...

Opportunità in Svizzera per le imprese italiane del settore agroalimentare. La Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, collaborando con la rinomata catena di distribuzione Manor, offre, infatti, ...Dan Assane Ndoye nasce a Nyon, piccolo comune svizzero nel Canton Vaud in cui peraltro ha sede la UEFA, il 25 ottobre 2000. Origini senegalesi da parte del padre, cresce nel Canton Vaud, il cui ...