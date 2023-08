Svalutazioni e downgrade. L’estate difficile delle banche americane

Leggi su formiche

(Di domenica 13 agosto 2023) Due sirene, da non sottovalutare. A cinque mesi e mezzo dal crack della Silicon Valley Bank e di First Republic (poi salvate ma non certo a costo zero), gli Stati Uniti rivivono un altro brivido. Come a dire, la strada per una completa messa in sicurezza del sistema bancario americano è ancora lunga. Sì, alla Casa Bianca e al Congresso i democratici lavorano all’estensione della garanzia sui depositi anche alle somme di grossa taglia, oltre i 250 mila dollari. E sì, il governo federale punta a rafforzare la vigilanza, onde impedire che la politica monetaria impatti troppo significativamente sulle. Ma basterà? Agli atti c’è la maxi-svalutazione dei prestiti di molti istituti, sull’onda di quei tassi portati dalla stessa Federal Reserve al 5,25%. Si tratta di crediti entrati in sofferenza, perché diventati direcupero visto l’aumento del ...