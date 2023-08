“Suicidi nelle carceri | la fotografia del fallimento di un contesto”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 13 agosto 2023) In questo momento, in cui iin carcere si rinnovano con la stessa precisione matematica di sempre, mi amareggia lo stupore di molti e l’assenza di molti altri, di un fatto ripetitivo che rimane stampato nella memoria, ma che si vuole sia solo un ricordo, quindi un fatto ripetibile. La tomba di un giovane suicidatosi nell’anno in corso. Non lo avevo conosciuto, ne vi è stato un motivo diverso dai tantiche leggo sui giornali. Perché presso quella tomba e per quale motivo? Se permetti, vorrei dialogare con te come tu fossi una persona conosciuta e amata. Oggi ero sulla tua tomba. Vero, non ti ho conosciuto e amato, né ascoltato i tuoi problemi e le tue difficoltà né dato soccorso o visto le tue lacrime o l’odio o il tuo imprecare, ma sono alla tua tomba per chiederti scusa, e con te a tutti i...