(Di domenica 13 agosto 2023) Dalla difficoltà a gestire i bambini alla mancanza di psicologi. Chi decide di uccidersi spesso deve scontare pene brevi: ma non ce la fa

L'unica cosa certa è che innon poteva stare, ma la sua incompatibilità non era stata ancora certificata'. Inelle carceri italiane - - > leggi dopo - - > slideshow - - > ingrandisci ...E si registra una tragica emergenzacon 44 casi dall'inizio dell'anno, di cui 17 durante il periodo estivo. "Ogni suicidio inè un fardello che angoscia ogni volta", ma "lo Stato non ...... ha precisato " neldi Torino dove sono appena morte due detenute. Una si è impiccata allungando la lista di quelli che la Repubblica ha definito "di Stato" e l'altra si è lasciata ...

Suicidi in carcere. Celle piene, violenze e fragilità lasciate esplodere. “Le donne soffrono di più” la Repubblica

Il tema delle condizioni estreme nei penitenziari italiani è riemerso in queste ore dopo gli ultimi suicidi. Il Guardasigilli Nordio ha visitato il carcere delle Vallette ...Il governo esalta l'Italia come Nazione civile per dare la misura di quanto sia intollerabile l’assassinio di Iris, massacrata da Chukwuka, un nigeriano. Ma ...