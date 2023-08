Sugli sbarchi il governo Meloni riceve l'aiuto delle ong. Tutti i recuperi record effettuati nelle ultime 48 ore

Leggi su open.online

(Di domenica 13 agosto 2023) Il numero dicresce e il, paradossalmente, sta chiedendo una mano nel recupero dei naufraghi proprio alle ong. A raccontare il curioso meccanismo è oggi Il Corriere della Sera. Nell’arco di 48 ore tra venerdì e ieri la nave ong Ocean Viking ha effettuato 15 operazioni di salvataggio consecutive salvando 623 persone. L’organizzazione Sos Méditerranée ha reso noto sul profilo twitter che i suoi operatori imbarcati sulla Ocean Viking hanno effettuato ben 15 interventi di salvataggio in 48 ore, tra venerdì e ieri. «Si tratta della più grande operazione di soccorso di sempre della Ocean» prosegue il messaggio. August 11, 2023 Tutte le operazioni della ong sono avvenute in coordinamento con le autorità italiane, incluse quelle (per la maggior parte) avvenute in acque di competenza maltese. Alla nave Ong il ...