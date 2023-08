Stefano De Martino a New York con Santiago | la gag in napoletano è esilarante ma fa nascere un sospetto

Il gossip su Belen Rodriguez eDecontinua ad infuocare l'estate e si susseguono indiscrezioni di ogni tipo sulla coppia che sembra essersi detta addio ancora una volta. Veronica Cozzani in prima linea difende la ...Continua a impazzare il gossip circa la presunta rottura traDee Belén Rodríguez . Se da un lato gli amici e le personalità vicine alla coppia in questi giorni stanno provando a smentire le voci sul loro conto, dall'altro a gettare benzina sul ...Da quando l'ex ballerino di Amici ed (ex) marito di Belen RodriguezDe, è approdato nella tv di Stato, ha collezionato una serie incredibili di successi che lo stanno consacrando come uno dei conduttori più amati e richiesti del piccolo schermo. La ...

Stefano De Martino, la madre di Belen infiamma il gossip: cosa pubblica Liberoquotidiano.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Veronica Cozzani, madre di Belen Rodriguez, ci ha preso gusto. Nuova possibile "frecciatina" sui social con tanto di polemica... La crisi tra Belen ...