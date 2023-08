Stash e il gesto commovente per Michele Merlo | emozione sul web

Leggi su 361magazine

(Di domenica 13 agosto 2023) Il cantante e leader dei The Kolors ha fatto una speciale dedica pera due anni dalla sua scomparsa A due anni dalla scomparsa, nessuno vuole saperne di farsi una ragione davanti all’addio di. Nelle scorse ore i The Kolors hanno voluto dedicare uno specialeal talento lanciato da Amici di Maria De Filippi.si è reso protagonista di una emozionante dedica per il giovane cantante venuto a mancare due anni fa. Nella breve clip postata sui social da Amedeo Venza sul proprio account Instagram, notiamo l’ex Amici richiamare l’attenzione del pubblico durante un concerto, mentre una leggera melodia del pianoforte intona Me minus you, canzone contenuta nel disco Out – Special Edition della band trionfatrice del talent nel 2015. Il frontman del gruppo ha ...