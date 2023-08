Stagione preoccupante della magistratura | il caso dei pm di Firenze

... scarichi abusivi e il forte carico antropico di questa. Come emerge di anno in anno ... tutelare l'ambiente e il turismo ed è arrivato il momento di affrontare e risolvere questa...Dove la magistratura vive una. La vicenda Open non è nemmeno la più grave. Forza Nordio. Firenze e l'Italia meritano di più". Lo dichiara il senatore di Forza Italia e ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Economia Coldiretti: 'Il ritardo nell'apertura del confine con l'Austria èper l'economia ...

Giustizia: Gasparri, 'magistratura a Firenze vive stagione preoccupante' La Gazzetta del Mezzogiorno

Il Ministero della Giustizia chiede che sia contestato ai due pm di Firenze, Luca Turco e Antonino Nastasi, rispettivamente procuratore aggiunto e ...Roma, 13 ago. (Adnkronos) – “Bravo Nordio nel disporre l’azione disciplinare nei confronti di un paio di pm di Firenze, del cui operato, ci tengo a ricordarlo, si occupò prima di tutti la giunta per l ...