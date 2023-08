Stabile | «Inter | esordio con gol | un sogno! In squadra il mio modello»

Leggi su inter-news

(Di domenica 13 agosto 2023) Anche Giacomonel tabellino di-Egnatia, ultima amichevole estiva per i nerazzurri. Il giovane nerazzurro ha trovato il gol sul finale di partita, e suTV ha espresso tutta la sua gioia.E GOL – Giacomoemozionato dopo il gol in amichevole: «È stato un sogno esordire nella scorsa partita e segnare oggi è veramente incredibile. Non ho parole. Sicuramente ho tanto da imparare: il mioè Bastoni. Spero di diventare un giocatore importante. Mister Chivu in Primavera mi aiuta costantemente ed è fondamentale avere un allenatore come lui».