Spero facciano altrettanto | Salvini parla con Sallusti | Tajani all' angolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 13 agosto 2023) Dal palco della Versiliana - camicia bianca, jeans e sneaker scure -, Matteolancia il “patto del Centrodestra” verso le elezioni europee che si terranno il prossimo anno. Stimolato dal direttore di Libero Alessandro, lo fa con parole che non lasciano dubbi d'interpretazione né per chi era lì ad ascoltarlo, né per gli alleati che con quel patto dovranno presto fare i conti. Dopo aver elencato tutte le euro-follie, dall'obbligo di acquistare l'auto elettrica dal 2035 («chi sostiene questa misura o è ignorante o è a libro paga della Cina»), alle case green («un affronto al patrimonio italiano»), passando per la farina d'insetti,chiaro: «In tutta Europa la tendenza è quella di dare fiducia al Centrodestra. Per questo io chiederò ai miei alleati di governo di sottoscrivere un patto con un ...