Sparta Praga vs Copenaghen – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 13 agosto 2023) Dopo essere uscito dalla capitale danese con un meritevole pareggio per 0-0, loospita ilallo Stadion Letna martedì 15 agosto per la seconda tappa del terzo turno di qualificazione alla Champions League. La scorsa settimana, quando si sono incontrati in terra scandinava, non c’è stato nulla da fare per entrambe le, lasciando allola possibilità di porre fine al suo recente isolamento dal terzo turno in vista di un possibile spareggio con l’Aris Limassol o il Rakow Czestochowa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 19 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadre...