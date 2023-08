Spalletti prima scelta per il post Mancini | De Laurentiis vuole la penale di 3 milioni Sky

(Di domenica 13 agosto 2023)è il nome più vicino al ruolo di nuovo Ct della Nazionale, per sostituire. Come riportato da Sky: “Per sostituire Robertosulla panchina dell’Italia sono due i primi nomi emersi: Antonio Conte e Luciano. Per l’allenatore ex Tottenham sarebbe un ritorno sulla panchina della Nazionale dopo il biennio dal 2014 al 2016”. Tuttavia, affinché sia confermata la nomina di, si potrebbe dover passare per una clausola ima da Desul tecnico toscano. “Laè Luciano. L’allenatore ha 63 anni, non ha mai allenato la nazionale, ed è il vincitore dell’ultimo scudetto. Aurelio De, dai primi segnali avuti, intende ricevere tutto ...

"Il suo bilancio Unaparte positivissima con il titolo europeo vinto con tantissimi meriti e ... "Non voglio fare nomi e non sarebbe corretto dirlo", ha ribadito Zoff. Ignazio La ...... dall'under 20 all'under 21 e allasquadra, fino ad una connessione profonda con le selezioni ... Oltre al nome di, c'è quello di Antonio Conte, mentre sullo sfondo rimangono i due ex ...Segue Luciano, reduce dall'annata da sogno culminata con lo scudetto del Napoli, per cui laesperienza come ct di una nazionale vale 2,50 la posta. Attenzione, però, riporta ...

Iannicelli: 'Anno sabbatico di Spalletti finito ancor prima di iniziare'. Followers scatenati AreaNapoli.it

Gravina ha già chiamato De Laurentiis per chiedergli la disponibilità per tesserare il tecnico ex Napoli sino al 2026.Al momento sembrano favoriti due “disoccupati” di lusso come Luciano Spalletti ed Antonio Conte. Le quote per vederli sulla panchina della Nazionale è, rispettivamente, a 2.50 e 3.00. Seguono tanti ex ...