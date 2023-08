Spalletti ct sarebbe il trionfo della meritocrazia e toglierebbe la Figc dall’imbarazzo degli ultimi tempi

(Di domenica 13 agosto 2023)in nazionaleilla. Le dimissioni improvvise di Roberto Mancini hanno, di colpo, azzerato tutto il credito che vantava a scapito dei risultati non esaltanti come la clamorosa mancata partecipazione ai mondiali in Qatar. Ora Gravina e soci, dopo aver allestito uno staff di ex Juventus con un pensiero ulteriore al silurato Bonucci, potrebbero restituire la più prestigiosa panchina italiana a Luciano. L’uomogavetta che ha portato il Napoli allo Scudetto dopo trentatré anni, che ha schiacciato lo scorso campionato di Serie A e che, campo canta, gioca un calcio ...

Al momento, i nomi più probabili sembrano essere quelli di Lucianoe Antonio Conte , ... Il primo ha alle spalle un periodo da collaboratore di Mancini, equindi già inserito nei ...... il rapporto con il tecnico marchigiano sisfilacciato fino al distacco degli ultimi giorni. leggo che già si fanno in nomi di Conte e, ottimi allenatori di sicuro. Sono fiducioso ...Secondo Sky Sport, i favoriti sono due: l'ex Napoli Lucianoe l'ex Tottenham Antonio Conte. Per Conteun ritorno in Nazionale dopo il biennio 2014 - 2016. Per l'allenatore campione ...

**Calcio: Ulivieri, 'Conte e Spalletti grandi allenatori, sarebbero perfetti nel ruolo di ct'** La Gazzetta del Mezzogiorno

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...I nomi forti su cui si è già al lavoro sono quelli di Antonio Conte, per il quale sarebbe un ritorno in azzurro, e Luciano Spalletti, ma i tempi sono stretti e si potrebbe anche optare per altri ...