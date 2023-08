Spaccio in casa con videosorveglianza | arrestato 17enne

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 13 agosto 2023) Tarantini Time Quotidiano Continuano i controlli per il contrasto allodi stupefacenti, da parte del Comando Provinciale di Taranto. Sabato mattina, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Taranto, hannoundel posto, per detenzione ai fini didi sostanza stupefacente. I Carabinieri, nei giorni scorsi, hanno notato nei pressi dell’abitazione dei, un sospetto andirivieni di persone e, dopo vari servizi di osservazione, sono riusciti ad accedere nell’abitazione, nella quale hanno eseguito una perquisizione domiciliare, con esito positivo, poiché, in più punti dell’abitazione hanno rinvenuto complessivamente circa 90 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente del “hashish”, già suddivisa in 50 dosi, pronte per essere vendute al dettaglio. ...