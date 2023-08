Sora Lella | la storia della simpatica ‘nonna d’Italia’

9 agosto 1993 - 9 agosto 2023. Trent'anni fa moriva Elena Fabrizi, in arte. Sorella di Aldo (Fabrizi), con il quale ha condiviso la passione per la recitazione,è stata cuoca, attrice ed è diventata un simbolo senza tempo della romanità più autentica. ...Grazie alle sue interpretazioni al cinema e le sue apparizioni in televisione, per molti è la nonna di Italia per antonomasia. La, all'anagrafe Elena Fabrizi , è morta esattamente 30 anni fa, il 9 agosto 1993. Un anniversario che viene celebrato con affetto dai nipoti, che le hanno dedicato una pagina romana de "Il ...A guidare la trattoria adesso c'è la terza generazione 9)Roma Nella trattoria sull'Isola Tiberina, nel centro della Capitale, sapori robusti e tradizionali. In cucina e il sala i nipoti ...

ROMA (attualità) - La celebrazione sui social ilmamilio.it Il 9 agosto del 1993, scompariva a 78 anni, all’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, Elena Fabrizi, meglio conosciuta come la Sora Lella ...Cuoca, ristoratrice, attrice e nonna romana più famosa del cinema. Il ricordo dei nipoti nel trentesimo anniversario della sua scomparsa ...