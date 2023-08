“Sono in cerca” Padre Georg fa la guerra a Papa Francesco dalla Germania

(Di domenica 13 agosto 2023) MonsignorGänswein, che ha di recente concluso l'incarico di Prefetto della Casa Pontificia, torna all'attacco di. Il, che è stato a lungo segretario privato delemerito Joseph Ratzinger scomparso lo scorso dicembre ed è rimasto con lui fino all'ultimo, in occasione di un evento di presentazione del suo libro ‘Nient'altro che la verità' a Kirchzarten, località vicino Friburgo, dove ora risiede, ha lanciato una frecciata al Pontefice: “Adessoqui, indi lavoro, per così dire…”. Gaenswein, 66 anni, per il momento non ha nessun incarico, scrive il quotidiano Sueddeutsche Zeitung. La decisione del Santosul fedelissimo diBenedetto XVI era stata annunciata lo scorso 15 giugno ...

L'ex segretario privato del defunto papa emerito Benedetto XVI è stato rimandato a metà giugno nella sua diocesi natale di Friburgo per ordine di Papa Francesco " Adessoqui, indi lavoro, per così dire ". Ad affermarlo è padre Georg Gaenswein, l'ex segretario privato del defunto papa emerito Benedetto XVI, in occasione di un evento di presentazione del suo ...

Monsignor Georg Gänswein, che ha di recente concluso l'incarico di Prefetto della Casa Pontificia, torna all'attacco di Papa ...