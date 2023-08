Solo polemiche dopo il concerto dei Negramaro a Galatina | sui social si grida | “Vergogna”

Leggi su optimagazine

(Di domenica 13 agosto 2023) Quella che doveva essere una grande festa si è trasformata presto in una enorme polemica che difficilmente dimenticheranno i fan dei. E non di certo per i motivi auspicati dal gruppo. Anzi, oggi suiin molti invitano la band a scusarsi. Altri si limitano are “”. Numerose sono leildei(Lecce), che si è svolto nella serata di sabato 12 agosto. Un grande evento con tanti ospiti per festeggiare i 20 anni di carriera della band guidata da Giuliano Sangiorgi. In scena una scaletta che potesse riassumere il loro magnifico percorso in musica all’interno del panorama musicale italiano e tanti amici pronti a duettare sulle loro migliori canzoni. Peccato che ...