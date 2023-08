(Di domenica 13 agosto 2023) Ieri mattina, 12 agosto 2023, alle 11 circa, undi origini maghrebine ha sferrato un pugno in pieno petto ad un giovanissimodi polizia penitenziaria accorso in supporto di un altro collega - spiega una nota

Sollicciano: giovane agente penitenziario colpito da detenuto. Il sindacato Sappe: “Chiediamo restrizioni per violenti e pericolosi” Firenze Post

Firenze, 13 agosto 2023 – Nuova aggressione nel carcere fiorentino di Sollicciano ai danni di un agente penitenziario. Lo rende noto Francesco Oliviero, segretario regionale per la Toscana del Sappe.Ieri mattina, 12 agosto 2023, alle 11 circa, un detenuto di origini maghrebine ha sferrato un pugno in pieno petto ad un giovanissimo agente di polizia penitenziaria accorso in supporto di un ...